Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Gezici Tır Tiyatrosu ile tiyatroya gelme olanağı bulunmayan çocukları tiyatro sanatıyla buluşturuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Gezici Tır Tiyatrosu ile tiyatroya gelme olanağı bulunmayan çocukları tiyatro sanatıyla buluşturuyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Akmeşe, Hakkaniye ve Gündoğdu ilkokullarında geleneksel sanatlarımızdan gölge sanatı oyunu olan “Hayal Perdesi” gösterimi yaptı. Geleneksel kültürümüz kuşaktan kuşağa aktaran Şehir Tiyatroları çocuklar tarafından mutlulukla karşılandı.

TIR DORSESİNDE TİYATRO

Tır dorsesinde özel olarak tasarlanan proje, tiyatroya ulaşamayan okullarda tiyatro sunmayı amaçlıyor. Tır dorsesinde çocuklara sevilen gölge oyunu “Hayal Perdesi” adıyla bilinen Hacivat ve Karagöz’ü sunan Şehir Tiyatroları, bir yandan tiyatroyu tanıtırken bir yandan da öğrencilerin duygu ve düşüncelerine katkı sağlıyor. Şehir Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu Biriminin gerçekleştirdiği bu projede ‘’Hayali’’ Erdoğan Hasan Cengiz, ‘’Yardak’’ Emre Işık, ‘’Dayrezen’’ İlker Bağlam yer alıyor. 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan Kültürel Miras taşıyıcısı unvanı Hayali Erdoğan Hasan Cengiz’e verilmişti. Öğrenciler gölge oyununu izledikten sonra Hüseyin Dilan’a ait olan tasvir sergisini de gezdi.

Gündoğdu İlkokulu Müdürü Abdullah Ünüvar, öğrencileriyle tiyatroyu buluşturan Tır Tiyatrosu ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ünüvar, Şehir Tiyatrolarının, Tır Tiyatrosu kapsamında okullarında güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi. Ünüvar, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime verdiği katkıyı bir kez daha görmüş olduk. Diğer milletler hayali kahramanlarını tüm dünyaya kabullendiriyorlar. Biz yaşamış kahramanlarımızı tanıtmada yetersiz kalıyoruz. Bu proje eğitim açısından çok önemli. Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve Şehir Tiyatrosu oyuncularına teşekkür ederiz” dedi. Tiyatroyu izleyen öğrencilerden Ahmet Hakan Yıldırım ve Ela Erel de tiyatro gösterimini çok beğendiklerini ve eğlendiklerini dile getirdi. Yıldırım ve Erel, Büyükşehir’e teşekkür etmeyi de unutmadı.