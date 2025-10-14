Ziraat Odasında düzenlenen protokol öncesinde bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Bildiğiniz gibi zaman zaman çiftçilerimize yarar sağlayacak sözleşmelere imza atıyoruz. Fatih Akyol Sigorta ile tarım ve hayvancılık üzerine üretim yapan çiftçilerimizin yararına bir sözleşmeye imza atacağız. Bu sözleşmeyle birlikte çiftçilerimiz Tarsim Sigortasından yararlanmak isteyen çiftçilerimiz %8 gibi bir indirimden yararlanacaklar. Çiftçilerimize buradan hayırlı olsun diyorum” dedi.



Fatih Akyol Sigorta sahibi Fatih Akyol ise, “Akyol Sigorta olarak bugün İnegöl Ziraat Odamızdayız. Sezai Başkanımla birlikte 2026 yılında güzel bir protokole imza attık. Çiftçilerimizin %8 ek iskontodan faydalanarak ödeyeceği rakamı düşürmüş olacağız. Bu durumda Sezai başkanımız da destek verdiği için kendisine teşekkür ederiz. Burada amacımız: çiftçilerimize kazandırmak teşekkür ederiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından indirim protokolü imzalandı.