Başlangıçta, işletmenin 10 günlük gelirinin Gazzeli Müslümanlara bağışlanması planlandı. Ancak bu yardım, Çeltikçi Mahallesi Muhtarı ve mahalle halkının desteğiyle daha da genişletildi.

Sadece bir bağışla sınırlı kalınmayarak, tüm geliri Gazze’ye gönderilmek üzere bir günlük yardım kermesi organize edildi.



Kermeste çorba, poğaça, börek, kuru pasta, gözleme, meyve, sebze, salça ve reçel çeşitleri yer aldı. Elde edilen tüm gelirin, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı açıklandı.