Başlangıçta, işletmenin 10 günlük gelirinin Gazzeli Müslümanlara bağışlanması planlandı. Ancak bu yardım, Çeltikçi Mahallesi Muhtarı ve mahalle halkının desteğiyle daha da genişletildi.

Whatsapp Image 2025 10 14 At 11.37.07

Sadece bir bağışla sınırlı kalınmayarak, tüm geliri Gazze’ye gönderilmek üzere bir günlük yardım kermesi organize edildi.

Whatsapp Image 2025 10 14 At 11.37.08
Kermeste çorba, poğaça, börek, kuru pasta, gözleme, meyve, sebze, salça ve reçel çeşitleri yer aldı. Elde edilen tüm gelirin, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı açıklandı.

Whatsapp Image 2025 10 14 At 11.37.07 (1)

Kaynak: HABER MERKEZİ