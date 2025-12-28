Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, halk ozanı Aşık Veysel'in hatırasını yaşatmak amacıyla kentte anı evi inşa edileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde Aşık Veysel'i anma programı düzenlendi. Programda konuşan Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli Sivaslılar Derneği'nin anı evi talebine ilişkin, projenin en kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

Aşık Veysel'in toplumu bir araya getiren ortak bir değer olduğunu belirten Büyükakın, 'Aşık Veysel'e yakışır bir anı evinin Kocaeli'ye kazandırılması, o sesin ve o nefesin yaşatılması adına çok büyük bir katkı olacaktır. En hızlı şekilde yapacağız. Buradan söz veriyoruz. En kısa sürede Aşık Veysel Anı Evi'ni şehrimize kazandıracağız' ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da Aşık Veysel'in eserleriyle toplumsal hafızada iz bırakan, birlik ve beraberliği pekiştiren bir sanatçı olduğunu vurguladı. Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'in dedesine dair hatıralarını paylaştığı programda, Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan konser verdi.

Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.