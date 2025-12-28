Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, kendi imkânları ile geri dönüşüm malzemeleri ile trafo sarma makinesi geliştirdi.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen uygulama temelli eğitim çalışmaları kapsamında öğrenciler tarafından geliştirilen trafo sarma makinesi, düzenlenen programla tanıtıldı. Elektrik enerjisinin gerilimini yükseltmek veya düşürmekte kullanılan trafoların sarım sürecini otomatik ve kontrollü hâle getiren proje, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından büyük takdir topladı.

'Manuel sarımın ötesine geçilerek daha kontrollü ve verimli bir sistem elde ediliyor'

Proje görev alan öğrencilerden Beytullah Kır, 'Trafo sarımının temelini oluşturan çekirdek ve bobin yapısını esas alarak çalışan bir makine tasarladı. 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen makine gövdesi, modern ve işlevsel bir yapıya sahip olurken, LCD ekran sayesinde motor hızları ve çalışma verileri anlık olarak takip edilebiliyoruz' dedi.

Elektrik-Elektironik Teknolojileri Alan Öğretmeni Sinan Köseoğlu 'Makinede yer alan motorlardan biri çekirdeği döndürerek sarım işlemini gerçekleştirirken, diğer motor bobin telini ileri-geri hareket ettirerek düzgün ve hizalı bir sarım yapılmasını sağlıyor. Bu sayede manuel sarımın ötesine geçilerek daha kontrollü ve verimli bir sistem elde ediliyor' diye belirtti.

Elektrik-Elektironik Teknolojileri Alan Öğretmeni Olcay Uludeveli ise bu çalışmayla birlikte trafo sarım sürecinin makine destekli bir yapıya kavuştuğunu ve öğrencilerin belirlenen hız ve düzen içerisinde güvenli bir şekilde uygulama yapabildiğini ifade etti. Uludeveli, geliştirilen makinenin, okulda verilen trafo derslerinde öğretim amaçlı aktif olarak kullanıldığı dile getirdi.

'Bizleri gururlandırıyor ve onurlandırıyor'

Son olarak konuşan Okul Müdiresi Fatoş Karaca Belen ise, çalışmanın yalnızca bir makine üretimi olmadığını vurgulayarak şunları anlattı:

'Bu proje bilgi, emek ve iş birliğinin somut bir ürünüdür. Öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek böyle nitelikli bir çalışma ortaya koymaları bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Son zamanlarda televizyonlarda veya sosyal medyada sık sık okullarda meydana gelen akran zorbalığını gördükçe öğrencilerimizin öğretmenleri tarafından yönlendirmesi doğrultusunda 'Maarif Modeli' kapsamında üretime, bilime ve teknolojiye dayalı bu tür projelerini ortaya koymalarını ve üretime dayalı çalışmalarla haşır, neşir olmaları bizleri gururlandırıyor ve onurlandırıyor. Uygulama temelli mesleki eğitime önemli katkı sağlayan proje, okulda benzer çalışmaların artarak devam edeceğinin de güçlü bir göstergesi oldu.'