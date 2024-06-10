Kocaeli’de kentin dört bir yanına dikilen ıhlamur ağaçları çiçek açtı. Hoş kokulu ıhlamur ağaçları vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin birçok noktasına dikimi gerçekleştirilen ve yaz aylarında çiçekleri açan ıhlamur ağaçları kokusuyla fark ediliyor. Soğuk algınlığından stresi azaltmaya kadar çok sayıda faydası bulunan ıhlamuru vatandaşlar dalından topluyor.

Vatandaşlar tarafından haziran ve temmuz aylarında toplanan ıhlamurlar, kurutularak kışa hazır hale getiriliyor. Olgunlaşan ıhlamur çiçeklerinin uzmanlar tarafından öğlen saatlerinde toplanması ve gölgede kurutulması tavsiye ediliyor.