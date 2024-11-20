Köfteci Yusuf, enerji sektörüne yatırım yaparak adını bu alanda da duyurmaya başladı. Önceki dönemde restoranlarında domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen marka, şimdi ise "Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali" (RES) projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Balıkesir’de hayata geçecek

Sol Haber'den Yusuf Yavuz'un haberine göre, Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki Asmalıdere Mahallesi’nde yapılması planlanan proje, üç türbinden oluşacak. Bölge, kuzeybatı-güney yönlü ana kuş göç yolunun üzerinde yer alırken, leylekler ve yırtıcı kuşların yoğun göç güzergahında bulunuyor. Bu sebeple, uzmanlar bölgede detaylı incelemeler yaptı.

Proje tanıtım dosyasına göre, sahada yapılan gözlemler sonucu bölgede 42 farklı kuş türü tespit edildi. Raporda, türbinler arasındaki mesafelerin kuşların güvenli geçişine uygun olduğu belirtilse de çevre uzmanları projeye yönelik olası etkiler konusunda temkinli. Projede türbin pervanelerinin uzunluğuna göre belirlenen etki alanlarının düzenlendiği ifade ediliyor.

Farklı sektörlerden girişimciler de bu alana yöneliyor

Köfteci Yusuf RES’in üretim kapasitesi 2 MWm olarak planlanıyor. Projenin inşaat aşamasında toplam 3.246 ton hafriyat çıkacağı, inşaat sürecinin beş ay süreceği bildirildi. Üretilen enerji Balıkesir şebekesine aktarılacak. Projenin çevresel etkilerinin minimumda tutulması için alınan tedbirler dosyada yer aldı. Enerji sektöründe alım garantisi uygulamaları, farklı sektörlerden girişimcilerin bu alana yönelmesine neden oluyor. Özellikle enerji üretimi ve dağıtımının özelleştirilmesi, sektörü kârlı bir yatırım alanına dönüştürdü. Ancak bu durum, tüketicilere yüksek elektrik faturaları olarak yansıyor. Türkiye, enerji fiyatlarında dünyada ilk 10 arasında yer alıyor.