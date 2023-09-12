Kelimenin tam anlamıyla gençleştirme tabii ki mümkün değil. Fakat oluşabilecek bir takım şeyleri kamufle edebiliyoruz. Çünkü yaşlanmanın tam önüne geçmek mümkün değil. Vücudumuz yani DNA'mız, kendi genetik programız tarafından belirlenmiş bir ömrümüz bulunmaktadır. İnsanların ortalama yaşam sürelerinin giderek arttığı bilinmektedir. Kök hücre uygulamalarıyla yaşam süreleri belki ilerde artırılabilecektir. Ancak şu anki koşullar altında; örneğin 30 yaşındaki bir insanın 20 yaş görünümü elde etmesi çok mantıklı gelmemektedir. Fakat tabii ki kök hücre uygulamalarıyla yüzde, vücudumuzun çeşitli bölgelerinde bir takım tedavi edici yöntemler söz konusudur. Bu tam anlamıyla gençleşmek anlamına gelmez. Oluşabilecek, daha sonra gerekebilecek cerrahi yöntemleri daha sonraki yıllara aktarabilmek anlamına gelir.