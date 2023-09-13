Yüzün yaşlanmasında özellikle orta yüzde problem, genellikle yüzdeki dokunun kaybı, yanakların sönmesi, alt göz kapaklarının torbalanması ve göz kenarındaki kemiklerin ortaya çıkmasıyla giden bir süreçtir. Burada yapılması gereken şey, oraya hastanın yumuşak dokusunun geriye enjeksiyonudur. Yani yağ enjeksiyonudur. Günümüzde hastanın kendi yağını alıp, bunun içinden hastanın kendi kök hücrelerini izole edip bunları yüze enjekte etmek mümkündür.

Kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonunun, normal yağ enjeksiyonuna göre avantajı hem oraya koyduğumuz yağın tutulumunu artırmak yani %50’si kalacaksa %60’ının kalmasını sağlamak, aynı zamanda derinin içine de enjeksiyon yaparak deride de bir gençleşme, kendi kendini yenileme kabiliyetini artırmak şeklinde olacaktır.