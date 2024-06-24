Kurban Bayramı ikramiyelerinin emeklilere ödenmeye devam ettiği bu dönemde, gözler Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı maaş zamlarına ve ek ödemelere çevrildi. 2024 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilecek emekli maaşı zamları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verileri temel alınarak belirlenecek. 2024 yılının ilk beş ayındaki enflasyon oranı %22.72 olarak kaydedildi. Haziran ayı enflasyonunun %2.56 olması bekleniyor. Böylelikle, yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon oranı %25.86 olarak hesaplanacak. Emekli maaş zamları genellikle önceki dönemin enflasyon oranına göre belirleniyor. Eğer Haziran ayı enflasyonu %2.56 olarak gerçekleşirse, emekli maaşları %25.86 oranında zamlanacak.

Aşağıda, farklı maaş seviyelerine göre yapılacak %25.86 oranındaki zamlı maaş tablosu verilmiştir:

- Mevcut maaş: 10,000 TL, Zamlı maaş: 12,586 TL

- Mevcut maaş: 10,100 TL, Zamlı maaş: 12,711.86 TL

- Mevcut maaş: 10,200 TL, Zamlı maaş: 12,837.72 TL

- Mevcut maaş: 10,300 TL, Zamlı maaş: 12,963.58 TL

- Mevcut maaş: 10,400 TL, Zamlı maaş: 13,089.44 TL

- Mevcut maaş: 10,500 TL, Zamlı maaş: 13,215.30 TL

- Mevcut maaş: 10,600 TL, Zamlı maaş: 13,341.16 TL

- Mevcut maaş: 10,700 TL, Zamlı maaş: 13,467.02 TL

- Mevcut maaş: 10,800 TL, Zamlı maaş: 13,592.88 TL