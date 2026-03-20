Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinde Midilli Adası'na yönelik talepte geçtiğimiz yıllara kıyasla yüzde 30 ila 40 oranında düşüş yaşandı. Türkiye'nin en batısındaki deniz hudut kapısı konumundaki Ayvalık iskelesinden, arife günü ve bayram sabahında kalkan feribotlarla yaklaşık bin kişinin Midilli'ye geçiş yaptığı öğrenildi.

Her bayram döneminde yoğunluk ve uzun kuyrukların oluştuğu Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda bu yıl gözlenen azalmanın en önemli nedenlerinden birinin Aliağa ilçesinde hizmete giren deniz hudut kapısı olduğu değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, İsrail-ABD-İran hattında yaşanan gerilimler, ekonomik şartlar ve Midilli Adası'nda görülen şap hastalığı vakalarının da talebi olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Ayvalık-Midilli seferlerini düzenleyen Meis Turizm'in sahibi Öztürk Turhan, Türk tatilcilerin Midilli'ye ilgisinin devam ettiğini ancak bu yıl çeşitli nedenlerle düşüş yaşandığını belirtti. Turhan, 'Aliağa'daki deniz hudut kapısının açılması Ayvalık'tan geçişleri etkiledi. Ayrıca Yunanistan sınır kapılarında uygulanan retina taraması gibi ek formaliteler ile Midilli'de görülen şap hastalığı da tatilcileri tedirgin etti' dedi.

Öte yandan, Ayvalık-Midilli hattında faaliyet gösteren Jalem Turizm'in sahibi Ali Jale ise bayram sabahında yaklaşık 700 kişinin Midilli'ye geçiş yaptığını belirterek, bu yıl talebin düşük kaldığını söyledi. Jale, 'Bayram tatilinin kısa olması, bölgedeki savaş ortamı ve ekonomik şartlar talebi etkiledi. Ayrıca Ayvalık Belediyesi tarafından hudut kapısında yapılan düzenleme çalışmaları da halen sürüyor. Bu çalışmaların ardından yolcularımız daha konforlu ve daha iyi şartlara sahip bir hudut kapısına sahip olacaklar. Bunun da olumlu sonuçları beraberinde getireceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Midilli Adası'na girişlerde kapı vizesi uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Jale, firmalarının tatilcilere bu süreçte destek verdiğini belirtti. Ayrıca bu yıl ilk kez Aliağa'dan Midilli'ye başlattıkları seferlerin de iyi bir başlangıç olduğunu kaydetti.