Kolon kanseri tanısı aldıktan sonra, yapılan tedaviye göre beslenme biçimi değişmektedir. Çünkü erken evrelerde kanserinin tanısı öncelikle cerrahidir. Cerrahi yapıldığında bağırsağın uzunluğu azalmaktadır. Yaklaşık 1,5 m olan kolon uzunluğu, cerrahinin tipine göre azaldığı için dışkılama sıklığı artmaktadır. O nedenle meyve ve sebzeden zengin bir beslenmeden korunma anlamında bahsederken, burada biraz daha beslenmede gaz yapıcı maddelerden uzak, ishal dediğimiz dışkılama sayısını artıran besinlerden uzak bir beslenme ve tabi ki bol sıvı alımı çok önemlidir. Günde 2 lt’nin üzerinde sıvı alımını öneriyoruz. Cerrahiyi takiben kemoterapi almaya başladıklarında, kemoterapiye özgün beslenmede proteinden zengin yine meyve ve sebze içeren ama gaz yapıcı unsurlardan uzak bir beslenmeyi tercih ediyoruz. Kırmızı et, kolon kanserinin gelişiminde önemli rol oynayan faktörlerden biridir. Ancak tedavi sırasında tamamen kırmızı etten kaçınılması gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü kırmızı etten sağlanacak olan demir ve proteine vücudun ihtiyacı olduğu için haftada 2-3 gün yenilmesini öneriyoruz.