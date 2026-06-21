Özellikle yaz aylarında artan güneş maruziyetinin cilt sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken uzmanlar, her fırsatta uyarılarını yinelerken güneş ışınlarının güneş yanığının yanında leke oluşumu, derinin erken yaşlanması, uzun vadede deri kanseri riski gibi birçok durumu beraberinde getirebildiğini aktarıyor. Hekimler ciltteki şüpheli değişikliklerin önemli problemlerin işareti olabileceğini aktarırken dermatolojik muayenenin de önemini belirtti. İstanbul’da yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Çelik de kolunda çıkan yara geçmeyince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başvurdu. Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevgi Kuzugüdenli Yılmaz, Çelik’teki yarayı incelediğinde hemen alınması gerektiğini ifade ederek, 7 Ocak’ta işlemi gerçekleştirdi. Patoloji sonucunda ise hastanın tanısının deriyi ve organları kaplayan yassı hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla gelişen bir kanser türü olarak ifade edilen skuamöz hücreli kanser olduğu belirlendi.

Ciltte hissedilen değişimlerde hekime başvurulmalı

Dokunun çevreye yayılmadığı belirlenirken hasta da rahat bir nefes aldı. Uzm. Dr. Kuzugüdenli Yılmaz, hastasının durumuna ilişkin bilgi verirken geçtiğimiz mayıs ayının da Cilt Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Kuzugüdenli Yılmaz, yeni oluşmuş veya boyut, şekil, renk değiştirmiş benler, lekeler, yaralar, ciltte hissedilen olağan dışı farklılıklar gibi mutlaka hekime başvurulması gerekliliğini belirtti. Kolunda çıkan yara sonrası kanser olduğunu öğrenen Çelik ise yaşadıklarını paylaştı.

"Kolumda çıkan şeyin çok önemli olduğunu hocama gelene kadar fark edemedim"

Yaşadıklarına ilişkin konuşan 75 yaşındaki İbrahim Çelik, "Yara, dirseğimde 1 santim uzunluğundaydı, daha önceleri bu boyda değildi de sonrasında 1 santime ulaştı. Sevgi Hanım’a müracaat ettim, o da muayenesinde ciddiyetini anlayıp biyopsi odasında beklememi söyledi, orada operasyon yapıp orayı temizledi. Uzun süreli vardı ama cilt kanseri nedir, ne oluyor, habersizdim. Kolumda çıkan herhangi bir şeyin çok önemli olduğunu Sevgi Hoca’ma gelene kadar fark edemedim. Fazla güneşte kalmamalarını, hareketsiz kalmamalarını tavsiye ederim" dedi.

"Erken müdahaleyle daha büyük ameliyatlardan, metastazlardan korumuş olduk"

‘Hastamız 4-5 ay önce dirseğinde çıkan, kabuklaşan bir yara şikayetiyle başvurmuştu’ diyerek sözlerine başlayan Uzm. Dr. Sevgi Kuzugüdenli Yılmaz, "Muayenede bunun cilt kanseri olabileceğini fark ettik. Sonrasında hastamıza bu lezyonun ciddi riskler taşıdığını, mutlaka çıkarılması gerektiğini anlattık. Kısa sürede ameliyatını planlayıp bu lezyonu çıkardık. Patoloji raporu da skuamöz hücreli kanser isminde cilt kanseri olduğu şeklinde sonuçlandı. Erken müdahaleyle hastamızı daha büyük ameliyatlardan ve ileri metastazlardan korumuş olduk. Bu tip deri kanserlerinde 4 evre mevcut, hastamız 1’inci evrede başvurduğu için daha ileri ameliyatlar, kemoterapi, radyoterapi gibi müdahalelere gerek kalmadı. Ultraviyole, radyasyon maruziyeti cilt kanserlerinin en büyük sebeplerinden. Güneşten korunma amaçlı kıyafetleri şapka, gözlük gibi önlemleri öneriyoruz. Özellikle yaz aylarında saat 10.00 ile 16.00 arası, güneşin dik açıyla geldiği saatlerde güneşe çok uzun süre maruz kalmamayı, mutlaka güneşten koruyucu krem kullanmayı öneriyoruz. Bronzlaşma aslında cildimizin bir sinyali, uzun süre güneş maruziyetinde özellikle solaryum benzeri yapay güneş ışıkları kesinlikle tavsiye etmiyoruz" dedi.

"Hastalar benleri kendi yok etmeye çalışıyor"

Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Kuzugüdenli Yılmaz, "Melanom daha ölümcül bir deri kanseri tipi, genellikle benler üzerinden gelişiyor. Var olan bir ben veya yeni gelişen bir ben üzerinde şekil, renk, boyut değişiklikleriyle kendini belli ediyor. Bu tarz görünümlerde hastalar genellikle kozmetik amaçlarla benleri kendi çabaları veya merdivenaltı işlemlerle yok etmeye çalışıyor. Kesinlikle önermiyoruz, hastalar her türlü bende mutlaka önce dermatoloğa başvurup bu benlerin tipini, iyi veya kötü huylu olup olmadıklarını, gerekli müdahale konusunda bütün bilgilerini dermatologlardan almalı. Maalesef kendi kendilerine bu benleri yok etmeye çalışırken aslında onların ölümcül melonom tipi olduğu ortaya çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

"Açık tenliler, solaryum, ailesinde deri kanseri öyküsü olanlarda daha yakın takip"

Güneş maruziyetine ilişkin konuşan Kuzugüdenli Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzleri, elleri gibi özellikle güneş gören, maruz kalan alanlarda yeni açılan, kapanmayan, sivilce gibi başlayan yaralarda mutlaka bir dermatoloji muayenesi gerekir. Özellikle cilt kanseri açısından risk faktörü taşıyan bireylerde açık tenli kimseler, güneş yanığı olanlar, solaryum, ailesinde veya kendisinde deri kanseri öyküsü olan hastalarda mutlaka daha yakın takip öneririz. Hastamızda 3-6 aylık takiplerle muayenelerini, benlerini ve yeni çıkabilecek tüm lezyonları yakın takip edeceğiz. Mutlaka güneş maruziyetimizi en aza indirmemiz lazım"