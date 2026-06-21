Liv Hospital Ankara Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, sigara dumanının yalnızca içim sırasında değil, sonrasında da sağlık açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Üçüncül sigara içiciliğinin (üçüncül duman), sigara dumanı havaya karışıp dağıldıktan sonra bile kıyafetlere, saçlara, mobilyalara, duvarlara ve diğer yüzeylere sinen görünmez toksik kalıntılara maruz kalma durumu olduğunu belirten Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, ortamda görünür bir duman olmasa dahi, bu kimyasalların yüzeylere yapışarak uzun süre tehlike saçmayı sürdürdüğüne işaret etti.

"Toksik maddeler yüzeylerde birikiyor"

Sigara dumanında bulunan nikotin ve diğer zararlı kimyasalların perde, halı, koltuk, yatak, kıyafet, araç içi yüzeyler ve duvarlar gibi birçok alana tutunabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Yıldırım, "Sigara dumanındaki nikotin ve diğer toksik maddeler çeşitli yüzeylerde birikerek uzun süre kalabiliyor. Bu maddeler zamanla yeniden havaya karışabiliyor ya da temas yoluyla insan vücuduna geçebiliyor. Bu durum üçüncül sigara dumanı olarak tanımlanıyor" diye konuştu.

"Çocuklar ve evcil hayvanlar daha fazla risk altında"

Üçüncül sigara dumanının özellikle bebekler, küçük çocuklar ve evcil hayvanlar açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yıldırım, "Emekleyen, ellerini ve oyuncaklarını sık sık ağızlarına götüren çocuklar, yüzeylerde biriken toksik kalıntılarla doğrudan temas ediyor. Sigara içilmeyen zamanlarda bile ev ortamında kalan bu kimyasallar sağlık açısından tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle yalnızca çocukların yanında sigara içmemek yeterli değil; yaşam alanlarının tamamen dumansız hale getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Evcil hayvanların da benzer şekilde risk altında olduğunu belirten Uzm. Dr. Yıldırım, tüylerine ve yaşam alanlarına tutunan zararlı maddelerin zamanla çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

"Pasif içicilik kadar önemli bir risk"

Tütün ürünlerinin dünya genelinde önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Uzm. Dr. Yıldırım, sigaranın yalnızca kullanıcılarını değil çevresindekileri de etkilediğini belirtti.

Uzm. Dr. Yıldırım, "Sigara kullanımı; akciğer kanseri, KOAH, kalp-damar hastalıkları, felç ve birçok kronik hastalıkla doğrudan ilişkilidir. Bunun yanında pasif içicilik nedeniyle sigara kullanmayan milyonlarca insan da benzer sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

"Araç içinde içilen tek sigara bile risk oluşturabiliyor"

Kapalı alanlarda sigara kullanımının etkilerinin uzun süre devam ettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, "Araç içinde içilen tek bir sigaranın bile yüzeylerde kalıcı toksik etki bırakabildiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Evlerde, iş yerlerinde ve ortak yaşam alanlarında dumansız hava sahasının korunması toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

"Sigarayı bırakmanın faydaları kısa sürede başlıyor"

Sigaranın bırakılmasıyla birlikte vücutta olumlu değişimlerin kısa sürede başladığını belirten Uzm. Dr. Yıldırım, "İlk saatlerden itibaren kandaki oksijen düzeyi yükselir, tansiyon düzenlenir. İlerleyen süreçte kalp ve akciğer sağlığında belirgin iyileşmeler görülür. Daha temiz bir nefes, daha sağlıklı bir yaşam ve çocuklar için daha güvenli bir çevre oluşturmanın en etkili yolu tütün ürünlerinden tamamen uzak durmaktır" dedi.

Sigaranın etkilerinin yalnızca içildiği anda ortaya çıkmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Yıldırım, "Birçok kişi sigara dumanı dağıldığında riskin ortadan kalktığını düşünüyor. Ancak sigara dumanındaki zararlı kimyasallar yüzeylere tutunarak uzun süre yaşam alanlarında kalabiliyor. Bu maddeler daha sonra yeniden havaya karışabiliyor veya temas yoluyla vücuda geçebiliyor. Bu nedenle yalnızca ortamı havalandırmak, üçüncül sigara dumanının oluşturduğu riski tamamen ortadan kaldırmaz" diye konuştu.

"Duman dağılsa bile toksik izleri kalıyor"

Yaşam alanlarında sigara içilmemesinin yalnızca sigara kullanmayan bireyleri değil, çocukları ve evcil hayvanları da koruduğunu dile getiren Uzm. Dr. Yıldırım, "Duman dağılsa bile geride kalan toksik izler yaşam alanlarında varlığını sürdürebilir. Sağlıklı bir gelecek için evlerin, araçların ve ortak yaşam alanlarının tamamen dumansız hale getirilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.