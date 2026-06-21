Sahil boyunca uzanan kıyı şeridinin büyük bölümünün deniz yosunlarıyla kaplandığı görülürken, ortaya çıkan manzara vatandaşların da dikkatini çekti. Özellikle denizin çekildiği ve dalgaların etkili olduğu bölgelerde yosunların kıyıya vurduğu gözlendi.

Yürüyüş yolu kenarında ve sahil bandında oluşan yoğun birikim nedeniyle kıyı şeridinin doğal görünümünün değiştiği görülürken, bölgeden geçen vatandaşlar görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Uzmanlar, yaz aylarında deniz suyu sıcaklıklarının artması, akıntılar ve rüzgarın etkisiyle deniz yosunlarının zaman zaman kıyılarda yoğun şekilde birikebildiğini belirtiyor.

Mudanya Güzelyalı Sahili'nde oluşan görüntülerin ardından bölgede temizlik çalışması yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.