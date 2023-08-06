Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı sitede ikamet eden komşular arasında gürültüden dolayı çıkan 1 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı bıçaklı-silahlı kavgada yakalanarak mahkemeye çıkarılan ağabey-kardeş tutuklarken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ caddesindeki bir sitede meydana geldi. Sitedeki dairelerde alt alta ikamet eden iki aile arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan olayda karakolda ifade veren aileler, evlerine dönünce bir daha tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt K. Elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.

Yaralılar özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Mevlüt K. (38), Abdülkadir K. (35) ve Oktay Akkuş(33) polis ekiplerince yakalandılar.

Gözaltında sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemiyle Adliyeye sevk edildiler.

Şüpheli Mevlüt K. 'nın ifadesinde, "Bir kaç gündür gürültüden dolayı tartışıyorduk. Dün akşam kavga ettik. Kavgada silahımı kullanmak zorunda kaldım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan Hikmet Kireççi(45) hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan ağabey Mevlüt K. ile kardeşi Abdulkadir K. tutuklarken, Oktay A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.