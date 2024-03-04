Nilüfer Belediyesi, TEOS Kültür Sanat Derneği ile birlikte (KONSERVE) Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı projesi kapsamında Nilüfer Sanat Platformu Çalıştayı düzenledi.

Nilüfer Belediyesi, TEOS Kültür Sanat Derneği ile ortak çalışma kültürünü güçlendirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde düzenlenen törende iş birliği protokolünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve TEOS Kültür Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner imzaladı. İş birliği kapsamında (KONSERVE) Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı projesiyle sempozyum, atölye ve birçok uluslar arası kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Protokol kapsamında ilk etkinlik de hafta sonunda düzenlendi. Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda Nilüfer Sanat Platformu Çalıştayı düzenlendi. İki gün süren Çalıştay’ın ilk gününde proje tanıtımı yapılırken iyi örnek sunumları gerçekleştirildi. Sarp Keskiner, Hale Eryılmaz ve Gökçe Süvari Kantürk düzenlenen atölyelerle katılımcılarla uygulamalı çalışmalara imza attı. Buluşmanın ikinci gününde de çalıştayın hedefi ve beklenen sonuçlar ele alındı ve yapılan anket verileri değerlendirildi. Kolektif öz değerlendirme uygulamasıyla grup çalışmaları yapılırken, oluşturulan 6 odak grup Nilüfer ilçesi özelinde tartışmaya açılan 3 anahtar soru çerçevesinde serbest çalışmalara imza attılar.

Çalıştayda ayrıca Nilüfer Kültür Platformu’nu geleceğe taşıyacak ve sürdürülebilir kılacak görüşler dile getirildi.