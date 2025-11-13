Taziye ziyaretine Ak Parti Bursa il başkanı Davut Gürkan, Milletvekilleri Refik Özen,Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz, Kestel belediye başkanı Ferhat Erol, İl başkan yardımcıları ve beraberceki heyete Yenişehir Belediye başkanı Ercan Özel eşik etti.
İl Başkanı Davut Gürkan ve bereberindeki heyet şehit Uslu’nun Yenişehir ilçesi Atakent sitesindeki babaevine geldi. Şehit evinde emekli matematik öğretmeni baba Ahmet Uslu’ya taziyelerini ileten Başkan Gürkan şehit ailesinin acısını paylaştığını ifade etti.
Şehitlerimiz için yapılan dua sonrası gelen heyet ilçeden ayrıldı.
Kaynak: BÜLTEN