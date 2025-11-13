Sabah yapılan güncellemeye göre gram altın, alışta 5874 TL seviyesinden işlem görürken satış fiyatı 5956 TL’ye yükseldi.

22 ayar bilezik altının alış fiyatı 5369 TL, satış fiyatı ise 5620 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise alışta 3245 TL, satışta 4359 TL seviyesinde görüldü.

Çeyrek altın Kapalıçarşı’da 9622 TL’den alınırken, satış fiyatı 9713 TL olarak ekranlara yansıdı. Eski çeyrek altın da benzer şekilde alışta 9592 TL, satışta 9683 TL seviyesinde gerçekleşti.

Yarım altın 19242 TL alış ve 19412 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altının satış fiyatı 38700 TL olarak güncellendi.