ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın balistik füze ile insansız hava aracı programlarına katkı sunduğu belirlenen kişi ve şirketlere yönelik yeni yaptırımlar duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sekiz farklı ülkede faaliyet gösteren toplam 32 kişi ve kuruluşun, İran’ın füze ve İHA üretimine yönelik tedarik ağlarında yer aldığı belirlendi. Bu çerçevede Türkiye’de bulunan 7 kişi ve şirkete de yaptırım uygulanacağı bildirildi.

"Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor"

Açıklamada "Bu ağlar, Ortadoğu'daki ABD ve müttefik personeli ile Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor" denildi.

Hong Kong merkezli Qian Xi Long ve Hin Yun adlı şirketlerin, İran’ın Shahed-131 ve Shahed-136 model İHA’larında kullanılan motorları üreten Mado’nun tedarik ağı içinde bulunduğu kaydedildi.

Bu iki şirketin, Türkiye’de faaliyet gösteren Arkedya Gıda, Intro Oto Yedek Parça, Own Uçar Gıda, Royal Yapı İnşaat, Loris Turizm, Özkam Nakliyat ve Artaş Gümrükleme firmalarından yüz binlerce dolarlık ödeme aldığı belirtilerek, söz konusu Türk şirketlerinin de yaptırım kapsamına alındığı duyuruldu.