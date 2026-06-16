Meclis konuşmasına vefat eden isimler için başsağlığı dilekleriyle başlayan MHP Sözcüsü, şehitleri de rahmet ve dualarla andı.

Konuşmada, Bursaspor’un 63. kuruluş yıl dönümüne özel değerlendirmelerde bulunuldu. 1 Haziran 1963’te kurulan yeşil-beyazlı kulübün, yalnızca sportif başarılarıyla değil, şehre kattığı değerlerle de önemli bir sembol haline geldiği vurgulandı. Bursaspor’un yeniden ayağa kalkma sürecinde olduğuna dikkat çekilerek, kulübün ait olduğu yere taşınacağına olan inanç ifade edildi.

A Milli Futbol Takımı’na da destek mesajı verilen konuşmada, Dünya Kupası sürecinin yalnızca bir spor mücadelesi olmadığı, ay-yıldızlı bayrağın ve Türk milletinin iradesinin dünyaya gösterilmesi açısından büyük anlam taşıdığı belirtildi. MHP grubu olarak milli takıma başarı dilekleri iletildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre hassasiyetine de değinilen konuşmada, Bursa’nın Uludağ’ı, ovası, su kaynakları ve doğal güzellikleriyle korunması gereken önemli bir mirasa sahip olduğu ifade edildi. Çevreyi korumanın yalnızca bugünün değil, geleceğin de sorumluluğu olduğu vurgulanarak, doğaya zarar veren her türlü anlayışın karşısında durulacağı kaydedildi.

Babalar Günü kapsamında yapılan değerlendirmede ise babaların Türk aile yapısındaki önemine dikkat çekildi. Şehit babaları başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm babalar rahmetle anılırken, hayatta olan babalara sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu.

Konuşmada ayrıca 22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi’nin önemine vurgu yapıldı. “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünün milli iradenin temel göstergesi olduğu belirtilerek, Amasya Genelgesi’nin Cumhuriyet’e giden yolda tarihi bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

Son olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere başarı dilekleri iletildi. Üniversite sınavının hayatı tek başına belirleyen bir ölçüt olmadığı ancak gençlerin emek, gayret ve sorumluluklarının önemli bir göstergesi olduğu belirtildi. Yerel yöneticilere de sınav günlerinde ulaşım, trafik ve sessiz ortam konusunda sorumluluk düştüğü ifade edildi.

MHP grubu adına yapılan konuşma, gençlere başarı dilekleri ve meclis üyelerine saygı mesajıyla sona erdi.