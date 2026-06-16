Kaza saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Hicran sokakta seyir halinde olan Aylin Y.(44) yönetimindeki 16 LVU 58 plakalı Cip, Paşaören sokaktan çıkan sürücü Vedat Ç.(28) yönetimindeki 48 DG 673 plakalı otomobile yandan çarpıp 5 metre sürükledi.

Kaza sonucu sürücüler ile cipteki yolcu Ayşe Ç.(43) ile otomobildeki yolcu Ayişe Ç.(66) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.