Bursa’da cadde üzerine ilerleyen belediye otobüsü kontrolden çıkıp oto tamir dükkanına girdi. Sürücünün hafif yaralandığı olayda şans eseri araçta yolcu olmaması facianın önüne geçti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden yola çıkan, Özkan K. idaresindeki 16 TAT 71 plakalı belediye otobüsü cadde üzerinde ilerlediği esnada ara sokaktan ticari bir araç aniden yola çıktı. Sürücünün araca çarpmamak için manevra yapmak istemesi sonucu araç, yol kenarındaki oto tamir dükkanına çarptı. Kazada, otobüste yolcu bulunmazken otobüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, araçta yolcu bulunmaması muhtemel bir facianın yaşanmasının önüne geçti.