Sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Hızır Reis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (25) idaresindeki 34 FB 8118 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı E.A. hastaneye kaldırılırdı.

Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki kazayla alakalı polis inceleme başlattı.