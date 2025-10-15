Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, İzmir Yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil ters dönerken bir tekeri yerinden koparak yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücü sol şeritte ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil orta refüje takıldı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler hemen yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.