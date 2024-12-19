Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı merakla beklenirken, gayrimenkul piyasasında son 5 aydır belirgin bir hareketlilik yaşanıyor.

Bir kamu bankasının konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin ardından, bazı özel bankalar da benzer şekilde faiz oranlarını düşürmüştü.

Kasım ayı konut satışlarına ilişkin veriler incelendiğinde, Türkiye genelinde 153 bin 14 konutun satıldığı görülüyor. Bu satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,6 oranında önemli bir artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, 1 Kasım-6 Aralık arasındaki dönemde konut kredilerinin toplam büyüklüğü 481,42 milyar TL'den 499,85 milyar TL'ye yükseldi. Kasım ayının tamamını kapsayan bu 5 haftalık süreçte, konut kredileri hacmi 18,43 milyar TL arttı.

120 AY VADELİ KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Konut kredilerindeki faiz indirimlerine bakıldığında ise bir özel bankanın yüzde 2,89 ile en düşük faizi verildiği görüldü.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu oran dikkate alınarak, 120 ay vade için hesaplamalar yapıldığında;

500 bin TL konut kredisinin aylık taksiti 14 bin 939 TL oluyor. Toplam geri ödeme 1 milyon 809 bin 832 TL’yi buluyor.

-1 milyon TL konut kredisinin taksiti 29 bin 878 TL olarak gerçekleşiyor. Geri ödeme ise 3 milyon 605 bin TL’ye çıkıyor.

-2 milyon TL konut kredisinde taksitler 59 bin 757 TL’ye ve toplam geri ödeme de 7 milyon 195 bin 470 TL’ye kadar çıkıyor.

-Bu arada 60 ay vade ile 1 milyon TL kredi kullanan bir tüketici, ayda 35 bin 285 TL taksit ödüyor. Toplam geri ödeme ise 2 milyon 136 bin 762 TL’ye varıyor.

FAİZ YÜKÜ YÜZDE 260'A YÜKSELDİ

Verilere bakıldığında, konut kredilerindeki faiz oranlarının oldukça yüksek olduğu görülüyor. 120 ay vadeli konut kredisinin geri ödemesindeki faiz yükü yüzde 260 civarında hesaplanırken, 60 ay vadeli kredilerde ise faiz yükü azalmış olsa da yine de yüzde 113 seviyelerine ulaşıyor.

Son dönemde ipotekli satışlarda da artış gözlemlenirken, Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, bu faiz oranlarıyla kullanılan konut kredilerinin genellikle eksik kalan küçük tutarları tamamlamak amacıyla alındığını ifade etti.