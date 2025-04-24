İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki artçılar nedeniyle bir çok vatandaş evlerinde kalmak istemedi. İstanbul’un bir çok ilçesinde parklara ve yeşil alanlara çadırlar kuruldu. Bazı vatandaşlar ise araçlarında geceyi geçirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay’ı ise Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi’nde çadır kuran vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Havadan çekilen görüntülerde ise bir çok çadırın alana kurulduğu görülüyor.

"Geceleri ise kamyonetin içerisinde yattık"

Deprem anında evde olduğunu ifade eden Güllü Kara, "Deprem olduktan 1 saat sonra parka ailemizle beraber geldik. Gündüzleri damadımın çadırında parkta kalıyorduk. Geceleri ise kamyonetin içerisinde yattık. Rabbim bir daha yaşatmasın korktuk. Evdeyim sallanınca birden dışarı fırladım. Gelinimin geçen depremde Kahramanmaraş’ta ailesini kaybetti. O çok korkar hemen onun yanına gitmeye çalıştım" dedi.

"Çok korktuk çocuklarımız çığlık attı"

Ailesi ile birlikte evde depreme yakalanan Kübra Eren, "Depreme evde yakalandım. Çok büyük bir sarsıntıydı. Eski olduğu için daha fazla korkuyoruz. Depremde ailecek çok korktuk, çocuklarımız çığlık attı" diye konuştu.

"Devlet halkının yanında"

Deprem olduğu sırada arabada seyir halinde olduğunu bu yüzden hissetmediğini söyleyen Veli Cin, "Çocuklar deprem oldu diye beni aradı. Çok büyük bir deprem olduğunu herkesi dışarıda görünce anladım. İnsanlar dışarıda yoğunluk oluşturduğu zaman korktum. İstanbullular geceyi dışarıda geçirdi, imkanlı olanlar şehir dışına kaçtı. Sağ olsun devlet halkının yanında" ifadelerini kullandı.