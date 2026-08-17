Opet’in ilk Yakıt Kart distribütörü olan Fikret Petrol, borçlarını yeniden yapılandırmak için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, Fikret Petrol bu süreçte ticari faaliyetlerini koruma altında sürdürecek. Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklama ise akaryakıt sektöründe dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

54 YILLIK ŞİRKETE KONKORDATO SÜRECİ

Fikret Petrol, mali yükümlülüklerini daha sürdürülebilir bir ödeme planına dönüştürmek ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek amacıyla konkordato talebinde bulundu. Başvuru, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ve devamındaki maddeler doğrultusunda yapıldı.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/1689 esas sayılı dosyasında 14 Ağustos 2026 tarihinde verilen kararla şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alındı. Mahkeme ayrıca İcra ve İflas Kanunu'nun 290. maddesi kapsamında geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Kararın, ilgili mevzuat kapsamında ilan edilmesine de hükmedildi.

ŞİRKET ALEYHİNDEKİ TAKİPLER DURDURULDU

Geçici mühlet kararı, yasada yer alan istisnalar dışında kesin mühletle aynı sonuçları doğuracak. Bu süreçte şirket hakkında yeni icra takibi yapılamayacak, devam eden takip işlemleri ise geçici olarak duracak. Ekonomim'in haberine göre; Mahkeme, aynı tarihte şirket tarafından düzenlenen teminat mektupları hakkında da ihtiyati tedbir kararı aldı.

Buna göre, nihai karar verilmeden önce ilgili alacaklıların ve geçici konkordato komiser heyetinin görüşleri alınacak. Bu süreçte şirketin alacaklılar adına düzenlediği teminat mektupları, ticari ilişkinin güvencesi olarak kabul edilecek. Söz konusu teminat mektuplarının vadeleri ise tedbir kararının yürürlükte kaldığı süre boyunca uzatılacak.

FİKRET PETROL: FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Şirket, konkordato talebinin yalnızca borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik olmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, şirketin faaliyetlerinin ve malvarlığının korunmasının yanı sıra alacaklıların tahsilat imkanlarının da güvence altına alınmasının amaçlandığı belirtildi.

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Fikret Petrol, mevcut borçların sürdürülebilir bir yapı içerisinde yeniden düzenlenmesini ve ticari faaliyetlerin kesintisiz şekilde sürdürülmesini amaçladığını bildirdi. Şirket ayrıca faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı. Konkordato sürecinde yaşanacak önemli gelişmelerin ise sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.