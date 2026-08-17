İnegöl OSB 2.caddede 9.600 m2 Kapalı olmak üzere, toplamda 10.500 m2’lik alanda üretim yapan Plastiform A.Ş. sürpriz bir kararla kontak kapattı.

1990 yılında faaliyete başlayan 2000 yılında İtalyan grubu ERGOM bünyesine geçen firma 2007 yılında FİAT tarafından satın alındı. 2008 yılında FİAT’ın Magneti MArelli FCA plastik komponent yapılanmasına bağlanan Plastiform A.Ş. 2014 yılında ise Fiat Chrysler’in birleşmesiyle FCA grubunun bir parçası oldu. 2021 yılında FCA ve PSA’nın birleşmesiyle Plastiform, İtalya, Fransa ve ABD etkisinde bulunan hukuki merkezi Hollanda’da yer alan Stellantis bünyesine geçti.

Plastiform A.Ş.’nin İnegöl OSB’deki üretim merkezleri dışında Yenice OSB’de, 3.000 m2 Kapalı olmak üzere toplamda 18.500 m2’lik bir depolama alanı da bulunuyor.

Plastik Enjeksiyon Parçaları, Yakıt Deposu Dolum Boruları ve Havalandırma Parçaları üretimi yapan kuruluşta bugünlerde önemli bir hareket gözlemlendi. Edinilen bilgiye göre fabrika alanında yer alan teknolojik makinaların satışına başlandı. Firmadan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Onlarca kişinin çalıştığı köklü otomotiv yan sanayi firmasının geleceği ise merak konusu oldu. Firmanın üretiminin farklı bir ülkeye mi kaydıracağı yoksa üretimi tamamen durduracağı ise bilinmiyor. Plastiform A.Ş’nin üretim bandında yer alan teknolojik makinalarının Bursa’daki firmalar tarafından satın alındığı öğrenildi.