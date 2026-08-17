Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Özbek, şirketin özellikle ABD pazarında önemli bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, Amerika’nın Saloni’nin uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Özbek, Saloni’nin bugün Virginia, New Jersey ve Los Angeles’ta mağazaları bulunduğunu belirterek, New York Manhattan’da açılacak yeni mağazayla birlikte ABD pazarındaki marka varlıklarını daha da güçlendireceklerini ifade etti.

ABD pazarını yalnızca mağaza sayısını artırdıkları bir pazar olarak görmediklerini vurgulayan Özbek, “Amerika bizim için yüksek potansiyel taşıyan, tüketici beklentilerinin ve tasarım anlayışının çok güçlü olduğu stratejik bir pazar. Buradaki yapılanmamızı yalnızca satış noktaları üzerinden değil, markamızın bilinirliğini ve müşteri deneyimini güçlendirecek bütüncül bir yapı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

70’TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Saloni’nin uluslararası büyümesinin yalnızca ABD ile sınırlı olmadığını belirten İsmail Özbek, markanın bugün 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Londra, Viyana, Belgrad, Sofya, Erbil, Johannesburg ve Lima gibi önemli şehirlerde mağazaları bulunduğunu belirten Özbek, Saloni’nin farklı coğrafyalardaki müşterilerine doğrudan ulaştığını ifade etti.

Saloni’nin 200’ün üzerinde satış noktasına ulaştığını belirten Özbek, “Farklı ülkelerde yalnızca ürünlerimizi satan bir yapı oluşturmak yerine, markamızın o pazardaki konumunu, müşteri beklentilerini ve mağaza deneyimini yakından takip ediyoruz. Çalışan eğitimlerinden mağaza dekorasyonuna, müşteri deneyiminden satış sonrası hizmetlere kadar birçok başlıkta yüksek bir hizmet standardı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

TURQUALITY® VE GÜÇLÜ ÜRETİM ALTYAPISI

Saloni’nin global marka yapılanmasında TURQUALITY® programına dahil olmasının önemli bir adım olduğunu belirten Özbek, programı uluslararası marka yapılanmasını daha sistematik, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yapıya taşımak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Bugün 700’ün üzerinde çalışanı ve 8 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Saloni, güçlü üretim altyapısını uluslararası satış ağıyla birleştirerek global büyümesini sürdürüyor.

Özbek, “Bugün geldiğimiz noktada güçlü üretim altyapımız, yaygın satış ağımız, kurumsal mağazalarımız ve uluslararası deneyimimizle yalnızca büyük ölçekli ihracat yapan bir üretici değil, global bir marka olma yolunda ilerleyen bir yapı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.