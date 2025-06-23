Konya’nın en özel mekanlarından biri haline gelen Karatay Lavanta Bahçesi, 28 Haziran Cumartesi günü yeni sezonda kapılarını açıyor.KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde geniş bir alanda kurulan Karatay Lavanta Bahçesi, tarımda çeşitliliği artırmak ve doğayla iç içe yeni yaşam alanları oluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Her yıl yüz binlerce misafiri ağırlayan bahçe, bu yıl da ziyaretçilerine unutulmaz anılar sunacak.

Karatay Belediyesi tarafından, atıl tarım arazilerini değerlendirmek ve alternatif tarım ürünlerini artırmak amacıyla oluşturulan bahçe, açıldığı günden bu yana yüz binlerce kişiyi ağırladı ve Konya’nın en gözde merkezlerinden biri haline geldi.

Bu yaz da lavantaların büyüleyici mor tonlarıyla göz kamaştıracak olan bahçe, ziyaretçilerine huzurlu ve keyifli bir deneyim sunacak. Özel olarak hazırlanan dekoratif alanlarda fotoğraf çekme imkanı bulan misafirler, lavantalar arasında gezerek unutulmaz kareler yakalayacak. Lavanta temalı salıncaklar, oturma alanları ve doğal fonlar sayesinde özellikle fotoğraf tutkunları için eşsiz bir atmosfer oluşturulacak.

Ayrıca lavanta bitkisi, hoş kokusu ve şifalı özellikleriyle sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik alanlarında da önemli katkılar sağlıyor.

KILCA: BÖLGEMİZİN MARKA DEĞERİNİ ARTIRIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi’nin yeni sezonu için büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Türkiye’nin en büyük lavanta bahçelerinden birini Karatay’da hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kılca, "Her yıl yüz binlerce ziyaretçi buraya gelerek lavantanın eşsiz kokusu ve mor renkleriyle buluşuyor. Daha önce atıl durumda olan ve moloz dökülen bu alanı, lavanta ve gül bahçesine dönüştürdük. Lavanta Bahçemizin hemen yanında yer alan ve 190 farklı tür gülden oluşan Mevlana Gül Parkı da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Böylece, gelen misafirlerimiz aynı anda hem lavanta hem de gülün muhteşem renk ve kokularını deneyimleyebiliyor. 28 Haziran Cumartesi gününden itibaren tüm hemşehrilerimizi Karatay Lavanta Bahçemize bu güzellikleri deneyimlemeye bekliyoruz" diye konuştu.