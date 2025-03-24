Çocuklara sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitimler veren ekipler;sunumlar, oyunlar ve etkinliklerle beş ayrı özel günü tek etkinlikte buluşturdu.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklarda doğa ve çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir etkinliğe daha imza attı. Sıfır atık ve çevre bilinci aşılamak için sık sık okullarda eğitimler ve seminerler gerçekleştiren Meram Belediyesi bu sefer, birbirleriyle bağlantılı beş ayrı konuyu tek etkinlikte birleştirdi.

BEŞ AYRI ÖZEL GÜN, TEK ETKİNLİKTE BULUŞTU

Konya Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart Geri Dönüşüm Günü, 21 Mart Ormancılık Günü, 22 Mart Su Günü, 23 Mart Meteoroloji Günü ve 30 Mart Sıfır Atık Günü kapsamında Mehmet Beğen Ortaokulu’nda geniş kapsamlı bir farkındalık programı düzenledi.Etkinlik kapsamında, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek ve doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla öğrencilere çeşitli konular anlatıldı. İklim değişikliği ve sıfır atık konusunda M. Yıldırım Gündüz, su, orman ve toprak konularında ise Namık Ceylan bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi. Öğrencilere çevre kirliliğinin dünyamıza verdiği zararlar, sıfır atık uygulamalarının önemi ve suyun sürdürülebilir kullanımı gibi hayati konular aktarıldı.

MERAM’DA ÇEVRE BİLİNCİ KÜÇÜK YAŞTA BAŞLIYOR

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, eğitici ve interaktif sunumlarla zenginleştirildi. Çevrenin korunmasına dair farkındalığı artıran programda, doğa sevgisi ve sürdürülebilir yaşam konuları detaylı şekilde ele alındı. Etkinlik yalnızca ortaokul öğrencileriyle sınırlı kalmadı. Anaokulu öğrencileri için de doğaya duyarlılığı artıracak eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları yapıldı. Çocuklar, oyunlar ve etkinlikler eşliğinde geri dönüşüm, sıfır atık ve doğal kaynakların korunması hakkında farkındalık kazandı. Atık malzemelerden yaptıkları çim adamla ana okulu öğrencileri hem eğlendiler, hem öğrendiler.