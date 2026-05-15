Mudanya Üniversitesi büyümeye hız kesmeden devam ediyor. 2022-2023 akademik yılında Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Psikoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Hemşirelik Bölümü, Meslek Yüksek Okulunda ise; İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi ve Anestezi programları ile eğitime başlayan Mudanya Üniversitesi, geçen 4 yıl içerisinde bünyesine kattığı yeni bölümlerle büyüyerek gelişmeye devam ediyor.

2023-2024 akademik yılında, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İngilizce Endüstri Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, İngilizce Psikoloji, 2024-2025 akademik yılında ise, Beslenme ve Diyetetik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, Ekonomi ve Finans (İngilizce), Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Grafik Tasarım, Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi, Ağız ve Diş Sağlığı bölümleri açıldı. 2025-2026 yılında Endüstriyel Tasarım, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, İşletme (İngilizce), Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve Tele-Sağlık Teknikerliği bölümleri eğitime başladı.

2026-2027 yılı yeni eğitim sezonunda iaw Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Genetik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Ekonomi ve Finans (İngilizce), Aşçılık, İmalat Yürütme Sistemleri ve Operatörlüğü bölümlerinin açılma izni verildi. Üniversite toplamda 38 bölüme ulaştı.

Gıyasettin Bingöl: 'Büyüyerek ve gelişerek yolumuza devam ediyoruz'

Yeni açılan bölümleri değerlendiren Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesinin henüz 4 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü belirterek, 'İlk 4 yılımızda bütün kontenjanlarımız doldu. Türkiye'nin en genç üniversitesine gösterilen ilgi bizleri motive ederken, doğru yolda olduğumuzu da gösterdi. İnsanlar gibi kurumlar da doğar ve ardından büyümeye başlar. Büyüme evresinde her yıl farklı gelişmeler gösterir. Mudanya Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılında bünyesine kattığı yeni bölümler ile gelişerek ve büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu yıl mevcut bölümlere ek olarak 6 yeni bölümünün açılmasına YÖK tarafından onay verildi. Hem günümüzde hem de gelecekte tercih edilen ve geçerliliği olan bu bölümler gücümüze güç katacak. Gelişimimize katkı koyacak bu karar için başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Biz Mudanya Üniversitesini, yaşamla iç içe, yenilikçi bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurduk. Hedeflerimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimizi toplumumuzun geleceğine yön verecek insan kaynağı olarak görüyoruz. Onları tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmenin sorumluğumuzun olduğunu düşünüyor ve bunu kutsal bir görev kabul ediyoruz. Öğrencilerimize her açıdan mutlu olacakları bir eğitim-öğretim imkanı sunuyoruz. Emeği olan tüm hoca ve yöneticilerimizi de tebrik ediyorum' dedi.