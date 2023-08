Konya'da Selçuklu Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi Selçuklu Aile Gelişim Merkezi için protokol imzaladı. Merkezle toplumun temel taşı olan aile için önemli çalışmalar yürütülecek.KONYA (İGFA) - Toplumun temel taşını oluşturan aile yapısını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla hayata geçirilecek olan ve Türkiye’de ilk özelliği taşıyan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi için Selçuklu Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi protokol imzalarını attı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Protokole Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ve Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu katıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “AİLE GELİŞİM MERKEZİMİZLE TÜRKİYE’DE ÖNCÜ OLACAĞIZ”

Selçuklu Belediyesi olarak, tüm mahallerde her yaştan ilçe sakininin faydalanabileceği projeler üretmeye, tesisler inşa etmeye devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Bedir Mahallemizde bulunan Sağlık ve Sosyal Tesisimize kuracağımız Aile Gelişim Merkezimiz de bu projelerimizden bir tanesi. Aile Gelişim Merkezi projesi bizim çok büyük önem verdiğimiz, her zaman olduğu gibi yerel yönetimlerde Türkiye çapında öncü olacağımız bir proje. Biz Selçuklu Belediyesi olarak bu projenin özellikle üzerinde duruyoruz. Çünkü toplumumuzun en temel yapı taşı biliyorsunuz ki aile, aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplumun temeli de bir o kadar güçlü oluyor. Aile yapısının korunması, toplumun aile yapısı hakkında doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, manevi değerlerimize aile içerisinde sahip çıkılması ve bu değerlerin yaşatılması ülke geleceğimiz açısından da son derece önemli. Bu nedenle biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Aile Gelişim Merkezi projemiz, kısa süre önce yine protokolünü imzaladığımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projelerimizin de bileşenlerini oluşturmuş olacak. Bu sayede toplumumuzun her kesimine erişmiş, tüm hemşehrilerimize hizmet vermiş, bütün insanlarımıza dokunmuş olacağız. İmzalamış olduğumuz protokol kapsamında Aile Gelişim Merkezimizi en kısa süre içerisinde Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisimiz’in 1. katında hizmete açmış olacağız. Bu merkezimizde Selçuklu Belediyesi olarak İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Müftülüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Selçuklu Kent Konseyimizle birlikte hareket edeceğiz. Buradaki tüm çalışmaları birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.

Böyle anlamlı bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise, eğitim açısından öğrencilerin psikolojik sorunlarıyla alakalı rehberlik servisleri tarafından bir takım çalışmaların okullarda yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Bu projeyle birlikte sadece öğrencilerimize yönelik değil ailelerinin de içine dahil edileceği rehabilite edileceği geniş kapsamlı bir çalışma yürütülmüş olacak. Bunun hem aile yapımıza hem toplumun gelişmesine, hem eğitimin ilerlemesine, eğitimde başarının yakalanmasına büyük katkı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.