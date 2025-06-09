Bahçelievler Belediyesi tarafından Çobançeşme’de kurulan kurban satış ve kesim tesisi İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşlara hizmet verdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Çok şükür bir kaza, bela olmadan modern kesim tesislerimizde sadece Bahçelievlerlilerin değil, tüm İstanbulluların kurban kesim işlemlerini gerçekleştirdik. Türkiye’nin en gelişmiş kesim alanına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bahçelievler Çobançeşme’de kurulan tam donanımlı kurban satış ve kesim alanı, kurban ibadetinin huzurlu ve hijyenik bir ortamda gerçekleşmesine imkan sağlarken, 2 bin 500 büyükbaş ve 4 bin küçükbaş hayvanın satışa sunulduğu noktada kesim işlemleri ise modern kurban kesim tesisinde yapıldı. Veteriner denetimi, bekleme ve dinlenme alanları, serinletme sistemleri, temizlik üniteleri, kadın-erkek ayrı bölümler ve sürekli sahada bulunan personel desteğiyle alan vatandaşları da memnun etti.

"Bahçelievler Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri olmaya devam edecek"

Alana ilişkin konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu yıl tam anlamıyla uyguladığımız randevu sistemi sayesinde ne uzun kuyruklar oldu ne de gerginlik. Sistemi önceden kurduk, vatandaşlarımızı bilgilendirdik, sorunsuz bir bayram süreci yaşadık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız için ibadetlerini huzurla yerine getirecekleri bir ortam sağlamak bizim görevimiz. Bu tesisi sadece bugünü değil, gelecek yılları da düşünerek inşa ettik. Her bayram daha iyisini sunmak için çalışacağız. Bahçelievler, sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri olmaya devam edecek" dedi.

"Hem insan sağlığı hem çevre sağlığı hem de hayvan refahı için tüm detaylar düşünüldü"

Bahçelievler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü, Veteriner Hekim Dr. Tibet Bayhan ise, kurban kesimlerinde sağlık ve hayvan refahına verdikleri önemin altını çizdi. Bayhan, "Tüm kurbanlıklar satış alanına girişte sağlık kontrolünden geçirildi. Kesim alanında da veterinerler olarak aktif görev aldık. Hayvanların strese girmemesi için kesim öncesi hazırlıklar titizlikle yapıldı. Kullanılan ekipmanlar, zemin, atık toplama sistemleri, su kaynakları ve kesim noktaları düzenli olarak dezenfekte edildi. Hem insan sağlığı hem çevre sağlığı hem de hayvan refahı için tüm detaylar düşünüldü" dedi.

Dr. Bayhan ayrıca zoonotik hastalıklara karşı özel önlemler alındığını ve kesim sonrası et muayenesinin de ekipler tarafından yapıldığını belirtti.

Öte yandan, bayram boyunca sahada aktif görev alan belediye ekiplerinden zabıta, temizlik, sağlık ve veteriner ekipleri, 4 gün boyunca kesintisiz hizmet verdi. Kesim sonrası atıklar özel sistemlerle toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilirken çevre kirliliğini önlemek için alanlara ek personel görevlendirildi. Vatandaşlar ve satıcılar ise alanın düzeni, temizliği ve ekiplerin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.