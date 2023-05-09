Konya'da Selçuklu Belediyesi kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla pilot bölge olarak belirlenen Eğribayat Mahallesinde arı yetiştiriciliğine destek oluyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla pilot bölge olarak seçilen Eğribayat Mahallesinde halk eğitim ile koordineli olarak arı yetiştiriciliği kursu açtı.

Eğribayat Mahallesi Sosyal Tesislerinde 24 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan arıcılık eğitimlerinden toplamda 32 kursiyer yaralanıyor. Alanında uzman hocalar eşliğinde üreticilere Arı yetiştiriciliği ve üretim aşamaları hakkında bilgiler veriliyor. Teorik eğitimlerin ardından sahadaki pratik eğitimler de devam edecek.

Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2023 yılı tarım ve hayvancılığın desteklenmesi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kursun sonunda katılımcılara Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Arı Yetiştiriciliği Sertifikası verilecek. Ayrıca sertifika almaya hak kazanan çiftçilere Selçuklu Belediyesi tarafından %50 hibeli kovan ve arı desteği sağlanacak. Selçuklu Belediyesi arı yetiştirme konusunda vereceği hibe desteği ile arı üreticiliği yapma konusunda isteklileri arıcılığa teşvik etmeyi böylece hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Eğribayat Muhtarı Ertan Nazik Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya Eğribayat Mahallesi’nde arıcılığa verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Arıcılık eğitimden faydalanan kursiyerler de arıcılığa ilgi duyduklarını ve alacakları eğitimler sonrasında bu işi yapmak istediklerini ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ettiler.