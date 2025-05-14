Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Zemci Şahin, “Değerli İnegöllüler, İmamoğlu’na destek ve erken seçim talebimizi dile getirmek amacıyla başlattığımız imza kampanyası, sadece bir imza toplama süreci değil; bu topraklarda, hatta Avrupa’nın birçok bölgesinde eşi benzeri görülmemiş bir sivil dayanışma örneğidir. Sayısal katılımın büyüklüğü ve gönüllü emeğin gücüyle toplumsal muhalefetin ne kadar diri ve örgütlü olduğunun açık bir göstergesidir. Partimizde gerçekleştirilen ön seçimler ve kurulan dayanışma sandıklarıyla birlikte halkın sürece gösterdiği yüksek katılım, iktidarın da dikkatini çekmiş; adeta bu birliktelik onların korkulu rüyasına dönüşmüştür. Bu yüzdendir ki Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarla cezalandırılmak istenmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu haksızlığa karşı halkın vicdanı ayaktadır. Hükümeti rahatsız eden bu dayanışmanın gücüdür. Geri adım atmamız için çeşitli yollar denediklerini biliyoruz. Ama biz kararlıyız: Hukuksuzluğa karşı daha gür bir ses çıkaracağız. Bu nedenle hem partili üyelerimizi hem de tüm İnegöllü hemşehrilerimizi bu haklı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. İlçe başkanlığımıza gelerek imzanızı verin; çevrenizde bir tek kişi dahi olsa bu imzayı almaya gayret edin. Unutmayın, her bir imza, adaletin sesi; her bir destek, değişimin adımıdır. Ve çağrımızdır: Hangi siyasi görüşten olursa olsun, haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı duran herkesi bu dayanışmaya davet ediyoruz. Bu mücadele bir partinin değil, halkın ve vicdanın mücadelesidir” dedi.

Kaynak: Bülten