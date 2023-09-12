Konya'da Selçuklu İlçe Müftülüğü tarafından Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkıları ile hizmete kazandırılan “İkra’r Hafızlık Kız Kur’an Kursu”nun açılışı dualarla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu’da kurumlar ve hayırsever işbirliği ile eğitim alanında güzel işlere imza atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Buhara Mahallesi’nde Selçuklu İlçe Müftülüğü, Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever işbirliği ile yapımı kısa süre içerisinde tamamlanan İkra’r Hafızlık Kız Kur’an Kursu düzenlenen törenle açıldı.

Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, 300 öğrenci kapasiteli tesisin 24 derslikten oluştuğuna dikkati çekerek, "60 yataklı yatakhaneyi de bünyesinde barındıran tesis öğrencilerin kendilerini geleceğe hazırlamalarına imkan sağlayacak her türlü donanıma da sahip. İnşallah bu eğitim kurumumuz ilçemize, ilimize ve memleketimize güzellikler katacaktır. Nitekim bu eğitim kurumumuzdan ilk 2 yılı hafızlık olmak üzere sonraki 2 yılında ağırlıklı İngilizce ve Arapça dili de kapsayacak ve nitelikli liselere gidebilecek akademik başarıyı da öncelik haline getirebilecek her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini bir arada yürütecek ilçemizin ender eğitim kurumlarından birisi olacaktır inşallah" diye konuştu.

Eğitimin her zaman birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yerel yönetim olarak gençlerin, çocukların en iyi şartlarda eğitim ve öğrenim imkanlarına sahip olabilmeleri için biz de gayret ettiklerini söyledi.

Başkan Pekyatırmacı, "Bugün hakikaten güzel bir eserin açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İkrar Erkek Öğrenci Kursumuzun açılışı yapılmış, faaliyete geçmişti ve çok güzel neticeleri de oradan elde etmeye başlamıştık. Bu güzelliklerin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımızın bütün eğitim hayatları boyunca milli, manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmesi birinci hedefimiz. Bu noktada artık imam hatip okulları da hafızlıkla birlikte yürütülen okullar haline geldi. Buradaki en temel konu çocuklarımız okuldan kopmadan yani eğitim hayatlarına ara vermeden hafız oluyorlar. Bu hakikaten bütün ülkemiz için örnek bir proje" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında İkra’r Hafızlık Kız Kur’an Kursu dualar ve kurdela kesimi ile gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Başkan Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet burada eğitim alan öğrencilerle sohbet etti.