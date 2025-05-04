Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çocuklarda yangın güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimlerde toplam 556 öğrenciye ulaşıldı.MANİSA (İGFA) - Temel itfaiyecilik bilgileri ve meslek tanıtımının yapıldığı eğitimlerde, öğrencilere olası yangın anlarında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterilirken yangın ve doğal afet durumlarında doğru ihbarın nasıl yapılacağı da öğrencilere öğretildi. İtfaiye araçlarını yakından inceleme ve ekipmanları tanıma fırsatı bulan öğrenciler, itfaiyecilere merak ettikleri soruları yönelterek hem eğlendi hem öğrendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin küçük yaşlarda yangın bilincinin kazandırılması açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, benzer eğitim programlarının önümüzdeki günlerde farklı okullarda da devam edeceğini belirtti.