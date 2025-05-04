İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her eğitim-öğretim yılında düzenlediği Depremden Korunma ve Güvenli Yaşam Eğitimleri ile çocukları afetlere hazırlıyor.

23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası önem kazanan eğitimler, İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uzmanlarınca veriliyor. 2019’dan bu yana 300 okuldan 16 bin öğrencinin katıldığı eğitimler, tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsamayı hedefliyor.

Eğitimlerde, olay, acil durum, tehlike, risk ve afet kavramları tanıtılarak, deprem öncesi, sırası ve sonrası için yapılması gerekenler anlatılıyor. Sözlü ve görsel içeriklerle desteklenen eğitimler, çocukların yaş gruplarına uygun yöntemlerle sunuluyor. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu vurgulanarak, afet bilinci kazandırılıyor.

Eğitim sonrası öğrenciler, sanal gerçeklik teknolojisiyle donatılmış özel bir otobüste uygulamalı deneyim yaşıyor. VR Deprem Deneyim Simülatörü, Hareketli Eğitici VR Sinema ve Yangın Söndürme Simülatörü ile çocuklar, deprem ve yangın anında doğru davranışları öğreniyor. 3D animasyonlarla depremin etkilerini hisseden öğrenciler, teorik bilgilerini pratikle pekiştiriyor.