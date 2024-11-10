Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sinema etkinlikleri düzenleniyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgehaneler öğrencilerin sosyalleşmesine katkıda bulunuyor.



Akademik desteğin yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimlerine de büyük önem veren Bilgehanelerde, ikincisi düzenlenen sinema etkinlikleri kapsamında 4. ve 5. sınıflar, Elif ve Arkadaşları-2 Perişler filmiyle sinema keyfi yaşadı.

Merkez ve ilçelerde eğitim gören 4 bin 245 öğrencinin beyaz perdede bir araya geldiği etkinlikte öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

Sayıları merkez ve ilçelerde toplam 25’e ulaşan Bilgehanelerde öğrenciler; ders destek, milli ve manevi eğitimler, hafızlık hazırlık ve ezber destek programları, PDR birimleri, etkinlik ve atölyeler gibi birçok hizmetten yararlanıyor.