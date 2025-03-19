KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi Türkiye’ye örnek projelerinden biri olan mahalle külliyesi uygulamasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İlki Hacıkaymak Mahallesi’ne kazandırılan ve büyük ilgi gören mahalle külliyesi şimdi de Yazır Mahallesi’nde hayata geçirilecek. Belediye-hayırsever işbirliğinde tamamlanacak mahalle külliyesi içerisine çocuk mektebi de bulunacak. Bu çerçevede Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve hayırsever Hediye Ünal tarafından protokol imzalandı.

Hediye-Mustafa Ünal Çocuk Mektebi, 705 metrekare alanda inşa edilecek ve tek kattan oluşacak. Tesis içerisinde Elif, Ba, Oyun ve Rekreasyon, Sahne Sanatları, El Becerileri ve Sanat Atölyelerinin yanı sıra yemekhane, yönetim odası ve diğer fonksiyonlar yer alacak.

Başkan Pekyatırmacı,“ Çocuk Mektebi, Konya ve Selçuklumuz için önemli bir hizmet”

Selçuklu’da mahalle külliyesi geleneğini yaygınlaştıracaklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Yazır Mahallemizde de bir mahalle külliyesini hayata geçiriyoruz. Burada hayırseverimiz cami yapımıyla ilgili süreci başlattı ve caminin yapımı tamamlanmak üzere. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak Millet Kıraathanesi'nin yapımını inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bugün de çocuk mektebinin yapımıyla ilgili hayırseverimiz Hediye Ünal hanımefendiyle birlikte çocuk mektebinin protokolünü imzalamış olacağız ve en kısa sürede de yapımına başlayacağız. Konyamız için, Selçuklumuz için önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum.

Çünkü çocuklarımızın küçük yaştan itibaren hem Kuran-ı Kerim’i en doğru şekilde öğrenmeleri hem de temel dini bilgileri en doğru ve en güvenilir kişilerden öğrenebilmeleri anlamında çocuk mektepleri, 4-6 yaş Kuran Kursları çok büyük önem arz ediyor. Bunu biz bir mahalle külliyesi şeklinde cami merkezli yapıların içerisinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu manada hayırseverlerimiz de bu konuya çok büyük bir ilgi gösteriyorlar.

Hatice Hatun Çocuk Mektebi'nde elde ettiğimiz neticelerle birlikte oradaki ortaya çıkan durum hayırseverlerimizin de çocuk mekteplerinin yaygınlaşması konusunda önemli bir şekilde bize destek olmaları bizi mutlu ediyor. Bu manada Hediye Hanım'a özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah örnek bir uygulamayı burada Yazır mahallemizde yapacağımız külliye içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Hayırsever ve belediye iş birliğiyle bu yatırımı birlikte yürüteceğiz.

Çocuk mektebinin yapımıyla ilgili hayırseverimiz belediyemize bağış gerçekleştirecek ve biz de çocuk mektebinin yapımını inşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz. Hem mahallemize hem ilçemize önemli bir hizmeti de birlikte yapmış olacağız. Ben tekrar Hediye Hanıma özellikle teşekkür ediyorum. Rahmetli eşi Mustafa Ünal Beyefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim kendilerine de sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler versin diye dua ediyorum. Protokolümüz ve burada yapacağımız yatırımımız hayırlı olsun inşallah. “ dedi.

İmza töreninde konuşan hayırsever Hediye Ünal da protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak,“ Biz güzel vesile için yola çıktık. Sizler de vesile oldunuz. Rabbim vatana, millete güzel evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Bizler de vesile olalım inşallah.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hediye-Mustafa Ünal Çocuk Mektebi’nin protokolü taraflarca imzalandı.