Türk-İslam eserlerinin minyatürleri ve kahramanlarımızın büstleri, unutulmaz masal ve çizgi film karakterleri ve dev dinozor maketleri ileTürkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, 2024 yaz tatilinde de çocukların ve ebeveynlerinin gözdesi olduKONYA (İGFA) - Üç farklı temayı bir araya getirerek Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı, Türk-İslam dünyasına ait eserlerin minyatürleri, tarihi şahsiyetlerimizin büstleri, dünyaca ünlü masal ve çizgi kahramanlarının maketleri ve bire bir ölçekli sesli ve hareketli dinozorlarıyla bu yaz tatilinde de çocukların ve ebeveynlerinin ilgi odaklarından biri oldu. Park, yaz tatili boyunca yaklaşık 150 bin çocuk ve ebeveynini ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı.

BAŞKAN KAVUŞ; “PARKIMIZ, ZİYARETÇİLERİNE BİRKAÇ SAATTE DÜNYA, TARİH VE EĞLENCE TURU YAPTIRIYOR”

80 Binde Devr-i Alem Parkı’nın Türkiye’nin en nadir ve en güzel tarih, doğa, bilim, sanat ve kültür parklarından biri olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, parkın tüm özellikleri ile ziyaretçilerinden tam not almaya devam ettiğine vurgu yaptı.

80 Binde Devr-i Alem Parkı’nın, 9 ayrı noktadan oluşan ‘Meram Gezi Rotası’nın önemli parçalarından biri olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Son yıllarda özenle oluşturduğumuz gezi destinasyonumuz, parkımıza olan ilgiyi de artırdı. Meram Bağı, Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Müze Meram, Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi’nde vakit geçiren hemşehrilerimizin büyük çoğunluğu 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda çocuklarıyla eğlenceli saatler geçirmeden evlerine dönmüyorlar. Sadece onlar değil, şehir ve yurt dışından misafirlerimiz de artık burayı çok iyi biliyor ve görmeden şehirden ayrılmıyorlar. Çocuklarımıza ve ebeveynlerine birkaç saat içinde tarih, dünya ve eğlence turu yaptıran 80 Binde Devr-i Alem Parkı’na çocuklarımızın gösterdiği bu ilgi bizi geleceğimiz adına daha da umutlandırıyor” diye konuştu.