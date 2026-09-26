Küçük çocuk, ilk müdahalesinin ardından Bursa’ya sevk edildi.

Olay, İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Alperen K., evde oynadığı sırada bulduğu bulaşık tabletini şeker zannederek ağzına aldı ve yedi.

Durumu fark eden ailesi, vakit kaybetmeden küçük çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.