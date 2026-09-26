Ağır yaralanan Mustafa Balkan, günler süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 21.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Bilal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yürüme engelli Mustafa Balkan (65), 2 katlı evinin dış cephesine üst kata çıkabilmek amacıyla engelli asansörü kurdurdu.



Olay günü asansörü kullanarak üst kata çıkan Balkan ve eşi Gerdan B. (60), asansörün halatının kopmasıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Kazada Mustafa Balkan ile eşi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde çiftin vücudunda çeşitli kırıklar bulunduğu belirlendi.

Tedavileri için Ortopedi Servisi’ne yatırılan Mustafa Balkan ve eşi, aynı gün ameliyata alındı. Saatler süren ameliyatların ardından çift yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Eşi taburcu edildi, Mustafa Balkan kurtarılamadı

Gerdan B., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Mustafa Balkan ise 6 gün sonra bugün sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Balkan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.