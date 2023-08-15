Kırsalda, yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, sahipsiz bir köpeğe yönelik dehşet verici bir saldırı gerçekleştirdi. Olayın yaşandığı anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sakin kırsalında, şüpheli kişinin sahipsiz bir köpeğe tecavüz ettiği görüldü.

Olayın şok edici boyutlarıyla karşı karşıya kalan insanlar, bu utanç verici olaya anında müdahale etti. Kimliği belirsiz şahsın, köpeğe yönelik saldırısını gerçekleştirirken fark edildiği ve olayı kayda alan kişinin yaklaşması üzerine telaş içinde kıyafetlerini giyip kaçmaya çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.