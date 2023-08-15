Çay fiyatlarına 3 ayda tam üç defa zam geldi. Çaykur, 8 Haziran ve 14 Temmuz'un ardından 15 Ağustos'ta bir zam daha yaptı. Çaykur, çay fiyatını yeniden yüzde 4,5 artırdı. Bu, son üç aydaki üçüncü çay zammı. Haziran ayından bu yana kuru çay fiyatları %63,6 arttı. 8 Haziran'da kuru çay fiyatına yüzde 43 zam yapan Çaykur, 14 Temmuz'da yüzde 9,5'lik ikinci bir zam gerçekleştirdi. 15 Ağustos'ta %4,5'lik üçüncü bir artış oldu. Böylece Çaykur'da kuru çay fiyatı 8 Haziran'dan bu yana son üç ayda yüzde 63,6 arttı. Toptancıya yeni bir fiyat listesi gönderildi.