Körfez Belediyesi, YKS’ye giren öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmadı. Sınav öncesi hem adaylara hem de ailelerine ikramlarda bulunuldu.

Körfez Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencileri bu önemli günde yalnız bırakmadı. İlçede bulunan 21 okulda sınava giren adaylara; su, kek ve meyve suyu ikram edildi. Belediye ekiplerinin sınav merkezlerinde hazır bulunduğu çalışmalara Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de bizzat katıldı. Sınav merkezlerini ziyaret eden Başkan Söğüt, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi, aileleriyle de görüşerek heyecanlarına ortak oldu. Öğrencilerin moralini yüksek tutmak amacıyla yapılan bu anlamlı destek, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Başkan Söğüt ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün gençlerimiz için çok önemli bir gün. Onların heyecanını paylaşmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Her birine başarılar diliyor, gönüllerinden geçen üniversitelere yerleşmelerini temenni ediyorum." dedi.