Bilecik'te odun keserken dengesini kaybederek düşen adam yaralandı.

Olay; Bilecik'in Bozüyük ilçesine Kuyupınar Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kendisine ait ikametin bahçesinde odun kıran Osman M. bir anda dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında başını oduna çarpan adam yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.