Bilecikli taekwondocula, milli takım kadrosuna girerek uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi Türkiye Kampı ve Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, elde ettikleri derecelerle hem kürsüye çıktı hem de milli takım kadrosuna seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada 55 kilogram Genç Kızlar kategorisinde mücadele eden Neslişah Ençok, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. 46 kilogram Genç Kızlar kategorisinde tatamiye çıkan İrem İşel ise Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. Şampiyonadaki başarılı performanslarının ardından Neslişah Ençok ile İrem İşel, milli takım kadrosuna seçilerek Portekiz ve Sırbistan'da düzenlenecek uluslararası turnuvalarda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Öte yandan, halen Kazakistan'da milli takım adına mücadele eden Bilecikli sporcular Altuğ Gesge ile Nisanur Faideci de söz konusu organizasyonlara doğrudan katılım hakkı elde etti.

Böylece Bilecik Sporcu Eğitim Merkezi'nde taekwondo branşında eğitim gören toplam 4 sporcu, uluslararası organizasyonlarda Türkiye adına mücadele edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezimizde yetişen sporcularımızın ulusal başarılarını uluslararası arenaya taşımaları bizleri gururlandırmıştır. Türkiye Şampiyonu olan Neslişah Ençok'u, Türkiye ikincisi olan İrem İşel'i, milli takım kadrosunda ülkemizi başarıyla temsil eden Altuğ Gesge ve Nisanur Faideci'yi, ayrıca emeklerinden dolayı antrenörümüz Hanife Yıldız'ı yürekten kutluyorum. Sporcularımıza Portekiz ve Sırbistan'da düzenlenecek uluslararası turnuvalarda başarılar diliyor, ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum' dedi.